"Queremos trazer desenvolvimento a Trancoso", diz Sabine

A alemã Sabine Lovatelli criou, em 1971, a Associação Cultural Mozarteum Brasileiro, que produz o Música em Trancoso. Ela contou ao A TARDE como é o fazer o festival.

Como é chegar a quarta edição, como está o desenvolvimento do festival?

Sabine Lovatelli: Melhor do que eu sonhei. Quando começamos, era uma ideia alguns amigos entusiastas que queriam fazer, fizemos o teatro antes mesmo de ter uma programação era investido, era no campo de golfe um palco provisório. Mas ficou ótimo aqui, não tem barulho carros nada. No primeiro ano, eu não sabia como ia ser a receptividade do público, não sabia nada. Era mais uma ideia de criar um evento para ajudar a população local de driblar a sazonalidade e prolongar a alta temporada. Ai fiz um programa a cada dia um tipo de musica, a música clássica festiva, ainda continua assim. Para as pessoas gostarem, criamos uma programação simpática, fácil de ser seguida. Então começamos no clássico, depois bossa, jazz, essa semana tem tango nosso critério é que seja muito bem classificado, tem que ser músicos de primeira linha, por que eu me conheço. Quando eu era criança, se eu não gostava de uma coisa, nunca mais queria fazer. Isso aqui é para ser gostado. Para jovens e iniciantes da música se entusiasmarem e quererem saber mais, este é nossa intenção. criar um evento acessível a todos e que desperte interesse, justamente também nos jovens da comunidade, queremos essa população local aqui também. Esse ano é o quarto já, e muita gente diz que quando você passou do quarto ano, é que o negócio veio para ficar. Geralmente não dura mais que dois ou três, se dizem isso fico feliz.

Cada noite tem um perfil, né?

Sabine Lovatelli: Sim, na segunda, 10, foi bossa nova, foi o Cesar que faz a curadoria dessa noite, ele fez sozinho.

A senhora passa alguma orientação para ele?

Sabine Lovatelli: Não, eu não interfiro. Eu só procuro um solista como o Paulinho da Viola, mas em conjunto com Cesar. Ele propõe alguns e eu vou atrás, por que tenho que fazer o contrato.

O teatro tem vida ao longo do ano, outra programação além do festival?

Sabine Lovatelli: Ele vai ter, aos poucos. Mas como te digo, começamos com o teatro depois da programação. A gente só criou o festival por que queriamos dar isto para a população daqui e agora temos um teatro que ninguém imaginou, ele é perfeito - não só aqui no auditório, ele é perfeito atrás, também, nos camarins, tem orchestra pit, nós podemos fazer ópera aqui. Ele está totalmente inteiro, preparado para tudo, qualquer ocasião. É um super teatro, e queremos criar mais também. Mas a minha preocupação primeira é sempre com a educação. Isso eu faço no Mozarteum e quero fazer aqui também, então eu quero criar outras programas, que sejam por exemplo, uma academia a de canto. No fim de junho vamos ter aqui a Schleswig-Holstein com coro e professores e maestro e queremos divulgar isso para trazer alunos do Brasil inteiro virem ter aulas com esse pessoal do maior festival da Alemanha com quem temos parceria e mandamos já há muitos anos, jovens cantores que descobrimos em São Paulo, no Rio e tudo. Temos alguns bolsistas lá todo anos, acho que este ano foram nove. Quem começou lá foi Josy, que cantou ontem esse é um produto Schleswig-Holstein. é uma excelente escola, eles vem aqui vamo dar aulas de graça, espero que muitos jovens brasileiros venham aqui aproveitar isso.

Vi uma masterclass do Nasturica e ele separou dois jovens violinistas, que ele queria te apresentar para a senhora encaminhar para estudar na Alemanha.

Sabine Lovatelli: Aqui descobrimos uma menina da Bahia, esqueci o nome dela. Foi nas masterclasses do primeiro ano. Eles me falaram, "essa é boa, tem talento, vale a pena investir, já está no segundo ano na Academia da Filarmônica de Berlim, consegui esta bolsa para ela, está indo muito bem e já está até substituindo músicos da orquestra principal. Já estudou com grandes regentes.

A senhora vê este teatro abraçando a comunidade, trazendo também outros tipo de programação?

Sabine Lovatelli: A gente tenta claro, Gostaríamos de fazer muito mais, mas tudo depende de patrocínio. O ideal seria que o teatro trabalhasse o ano inteiro. Mas se a ghente faz um festival de cinema, um festival de jazz, tudo isso podem ser eentos separados, mas tem que ter patrocínio e outra curadoria. Por que eu estou com este festival e eentualmente as academiass e ass auklas, que sçao o que eu gosto, mas as outras coisas tem que ter patrocínio por si mesmo, aí a gente praticamente aluga o teatro.

Por que Trancoso?

Sabine Lovatelli: Por que a gente gosta. Nós temos casa aqui e também o da L'Occitane, ele tem casa e juntos queremos fazer algo pela região. Depois, do Natal ou ano novo aqui cai muito o movimento as pousadas caem o faturamento, o comércio cai, então queremos trazer desenvolvimento.

