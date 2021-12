"Queremos mostrar coisas novas": Rodrigo Lima, do Dead Fish

A banda Dead Fish vai fazer show neste domingo, 12, às 15h, no Coliseu do Forró. O vocalista Rodrigo Lima conversou com o A TARDE sobre o crowdfunding, o novo álbum e o momento atual do Brasil. Confira abaixo:

O crowdfunding foi uma uma experiência muito boa para vcs, correto? Chegamos à sonhada independência total de gravadoras, produtores, programadores? Ou ainda há muito terreno para ganhar mais a frente?

Rodrigo Lima: Chegamos num patamar que acredito que estamos quase sozinhos, o que não é nada legal. Somos uma banda de tamanho médio/pequeno mas que criou ou soube entender o seu próprio nicho. Particularmente gostaria de ver mais bandas, mais rádios, mais selos, mais casas de show, mais editoras e mais gente envolvida tanto tecnicamente como no público em si. Acredito muito que algo possa acontecer pra melhor tanto pra banda quanto pro meio em que estamos encaixados, apesar de todos aqui onde estou terem cometido muitos erros, fomos e somos muito perseverantes e resistentes em nossas idéias, então, grosso modo, acredito que existe ainda um espaço razoável a ser ocupado ainda. Só que isso deve levar mais uma ou duas décadas, talvez o Dead Fish nem esteja mais aqui pra ver a coisa toda acontecendo. É um país de processos e mentes mais lentas do que gostaria de ter vivido.

Depois de cinco anos sem álbum de inéditas, como vocês avaliam o novo disco dentro da discografia do DF? Ele marca alguma coisa?

RL: Gosto muito desse álbum, foi bastante emblemático pra nós. Não só com o lance todo do Crowdffunding mas, de ter músicos novos e muito bons conosco. De o álbum ter sido feito no El Rocha com o Fernando Sanches, é um álbum de um momento ímpar da banda tanto pro bem quanto pro mal. Pra mim marcou demais este álbum. Tomara que pro público marque também.

Vitória / Vila Velha tem tradição em rock underground, HC e movimentação independente. Como está o cenário atual por lá?

RL: Estes dias estava pensando nisso. O cenário do ES, principalmente Vitória, Vila Velha e a região metropolitana já é bastante tradicional não só na música mas nas artes em geral. Somos meio diferentes, um pouco inseguros por sermos um ponto pequeno na Federação, bastante marrentos por justamente termos esta coisa de ilhéu, minoria mesmo mas, criamos algo, sim, definitivamente temos uma história do cassete pra contar. Eu sei das coisas do cenário do ES por amigos e pelas coisas que o Fábio Mozine posta nas redes, gosto de muitas coisas mas sei pouco do que rola no cotidiano por estar em SP. Sei que tem muita coisa rolando em Vila Velha, o Alex Vieira com a sua editora/loja, as bandas de punk/hardcore de lá sempre produzindo, sei de algumas pessoas que se destacaram e saíram de lá como o Marcel Dadalto que esta em Berlim, do Leo do Supercombo que vive aqui em SP, dos meninos da Quase que hoje vivem entre Rio e SP fazendo um zilhão de coisas, do Silva que faz uma parada bem diferente do que imaginava sendo do ES e tudo mais... Sempre teve muita coisa acontecendo ali e acredito que sempre vai ter, só não somos muito conhecidos.

Como será o show em Salvador? Músicas do Vitória, mais clássicos?

RL: Basicamente o lançamento do álbum. Queremos mostrá-lo pro soteropolitanos coisas novas mas, não podemos deixar de tocar alguns clássicos senão o povo mata a gente.

O Brasil passa por um levante conservador / neofascista / racista etc vergonhoso neste momento. O que vocês acham que está acontecendo? É um fenômeno novo? Ou parte da população sempre foi assim, mas não tinha canal (Facebook) nem coragem para se manifestar abertamente? E como vocês trabalham essa realidade em suas músicas?

RL: O Brasil sempre foi um país muito preconceituoso e nem é uma questão só de classe isso, é uma questão do rumo que tomamos historicamente, um assunto pra livros e mais livros. Confesso que não esperava uma onda de estupidez tão grande mas, é só reflexo do que já vivemos até aqui. Fomos o último país a abolir a escravidão, nosso torturadores militares estão em casa recebendo aposentadoria enquanto os do Chile, Argentina e Uruguai estão presos, enfim as coisas só estão mais claras agora que todo mundo é muito corajoso nas redes sociais. Mesmo com tudo isso sou otimista que essa onda passa, as pessoas tem discutido mais política em todos os lugares. Posicionamentos toscos estão sendo muito contestados também, sou otimista que as coisas mudam pra melhor a médio prazo mas, não sem grandes rupturas. Não digo guerra civil nem nada por que esta a gente já vive a uns quinhentos anos mas, rupturas de postura mesmo, uma polarização brutal que provavelmente tenderá pra algo mais democrático e aberto. Já a curto prazo só vejo uma cagada brutal patrocinada tanto pelo executivo local e nacional, pelo congresso, pela mídia de massa e por que não dizer também pelo povo NE? . O momento é de marcar opinião, de deixar as coisas claras, de debate onde quer que seja. Esses dias fui obrigado a bater boca na fila do mercado e acho que será assim por um tempo até que as coisas fiquem mais claras. Tomara que o senso republicano vença a curto/médio prazo e não este ganguismo neoteocrático agrofascista pósestúpido que estamos vendo. Eu escrevo o que vejo, leio e ouço nada mais que isso. Esse álbum tem muito dessa nova realidade que vivemos.

Com quase 25 anos de banda, o DF é uma das bandas de HC mais importantes do Brasil, sem favor nenhum. Quando vocês começaram moleques lá atrás imaginaram que chegariam tão longe?

RL: Não mesmo. Ainda temos um caminho a trilhar, ainda sinto tesão em estar no palco e em abrir caminho nesse meio.

