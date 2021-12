Queen lançará canções inéditas com Freddie Mercury

O grupo britânico Queen lançará no final deste ano um álbum com canções inéditas com a voz de seu falecido líder Freddie Mercury, anunciou o guitarrista Brian May.

Serão temas dos anos 1980 e integrarão um novo álbum de compilação, disse May à BBC.

Mercury morreu em 1991. Quatro anos mais tarde, o Queen lançou "Made In Heaven", o último álbum de estúdio do cantor.

"Encontramos novas músicas com Freddie cantando e nós tocando, e são muito bonitas", acrescentou o guitarrista de 66 anos.

"O álbum provavelmente se chamará 'Queen Forever' e é uma compilação, mas terá material que ninguém nunca ouviu", concluiu May.

