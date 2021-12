"Quebramos muitos paradigmas": Thiago Andrade (Massa Sonora)

A banda Massa Sonora vai se apresentar neste domingo, 12, às 15h, no Coliseu do Forró. Além dela, se apresentam também Dead Fish, Traje Civil, Semivelhos e Central Wallts. O A TARDE converou com Thiago Andrade, baterista da banda. Confira abaixo:

Pode me corrigir se eu estiver errado: apesar de ser uma banda de rock, o MS aparece pouco no cenário local, se limitando a abrir shows de atrações de fora. É uma estratégia deliberada? Por que? Não vale a pena se apresentar nos inferninhos locais?

Thiago Andrade: A questão não é se limitar a abrir shows para bandas de fora, acontece é que sempre quando essas bandas vem pra salvador recebemos o convite para fazer parte da grade. Temos uma boa relação com diversas produtoras a nível nacional, por um lado é um prazer dividir o palco com grandes artistas, mas também temos que ter cuidado justamente para não ficar com esse rótulo. Inferninhos já tocamos várias vezes e gostamos muito. É muito bom estar próximo da galera e ficar à vontade. O grande problema é que alguns lugares aqui em Salvador não têm uma estrutura adequada para fazer um show 100%. Pois existe a carência de bons equipamentos, boas parcerias e uma estrutura básica para banda chegar e ter seu espaço... Na maioria das vezes, tudo acontece no improviso, precisamos acabar com esse rótulo de que banda de rock toca em qualquer lugar e com material de baixa qualidade. Fazemos rock and roll e queremos mostrar o nosso melhor, mas pra isso precisamos ter no minimo uma estrutura básica para o show acontecer.



Aos seis anos de banda, qual a avaliação que vocês fazem do caminho precorrido até aqui? É possível formar público de rock em Salvador?

TA: Nada foi muito fácil, ainda mais se tratando de rock na bahia. Quebramos muitos paradigmas e ainda tem muita coisa a se fazer. Tivemos uma grande oportunidade de tocar em um dos maiores festivais de música e surf aqui na bahia (Surf Eco Festival), com isso foi aberta uma porta muito grande pra banda, dando espaço para outros convites e até mesmo tocar novamente no festival. É possível sim, formar público aqui em salvador. Tudo bem que as maiores bandas de rock daqui da Bahia tiveram que fazer o caminho inverso, sair de Salvador, estourar no Sudeste e voltar com peso.. Acreditamos que a boa música tem um poder muito grande, então formar público aqui ou na Amazônia vai ter o mesmo peso pra nós. O que importa é nossa troca de energia e levar o nosso melhor.

Quais são os planos do MS daqui para frente?

TA: Atualmente estamos em estúdio preparando nosso EP, que está vindo com força total, lançamento previsto para agosto. Contaremos também com algumas participações de nível nacional. Vamos cumprir nossa agenda normal até o mês de agosto. Logo depois vamos fazer um pequena temporada aqui em Salvador e começaremos a nossa turnê Nordeste/Sudeste. Estamos ansiosos com algumas surpresas que estão por vir, grandes encontros com ícones da música brasileira e sempre fortalecer com nossos parceiros e amigos daqui de Salvador, como a galera das bandas Circo de Marvin, Scambo, Efeito Manada entre outras.

