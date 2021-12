Quarteto em Cy homenageia Chico Buarque

O Quarteto em Cy retorna a Salvador para três apresentações no Hotel Sheraton, de sexta, 26, a domingo, 28. Depois de Caymmi, Chico Buarque será homenageado pelo maior grupo vocal feminino do país. O cantor e compositor completou 70 anos de idade e 50 de carreira em 2014.

O repertório do show "Olhos nos Olhos" faz uma retrospectiva pela carreira de Chico, incluindo canções como "Pedro Pedreiro", "A Banda", "Noite dos Mascarados", "Vai Passar", "Sabiá", "Carolina", "Olhos nos Olhos" e "João e Maria".

O buffet das três noites, intitulado "Mulheres de Hollanda - Sabores do Brasil", também será especial. Servido no Restaurante do Sheraton da Bahia e preparado pelo chef Leandro Strattmann, o menu traz pratos típicos de várias regiões do Brasil e inspirado na brasilidade da obra de Chico Buarque.

O ingresso do show, acompanhado pelo jantar, custa R$ 245 (sexta e sábado) e R$ 225 (domingo). Já o couvert artístico simples custa R$ 180 (sexta e sábado) e R$ 160 (domingo). O espetáculo começa às 20h30, mas o espaço abre o serviço de bar a partir das 19h30.

