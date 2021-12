Quartas do Jazz abre nova temporada no Rio Vermelho

O projeto Quartas do Jazz está de volta com nova temporada de apresentações durante o mês de setembro. Durante as quartas-feiras, a partir das 21h, o grupo Cameleon Jazz apresenta um repertório formado pelo standard jazz e latin jazz, passando pelo blues, salsa e bossa. A abertura acontece nesta quarta-feira, 4, com couvert artístico de R$ 10.

A banda Cameleon, formada na capital baiana há quase 30 anos, é formada por Gini Zambelli (guitarra), Gum Bastos (bateria) e PC (piano), da formação original, João Teoria (trompete), que também toca na Orkestra Rumpilezz, e Artur Carneiro (baixo). Este último está substituindo provisoriamente o baixista original, Keko Villarroel.

adblock ativo