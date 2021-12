Quarta edição do 'Música e Direitos Humanos' terá Gil e Latieres Leite no TCA

A quarta edição do projeto "Música e Direitos Humanos" irá reunir Gilberto Gil e o Maestro Letieres Leite, com a Orkestra Rumpilezz, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O encontro está marcado para acontecer no dia 14 de abril, a partir das 21h.

Gil e a Orkestra prometem emocionar o público com um repertório repleto de grandes sucessos que marcaram a carreira do artista aliado à genialidade do compositor e arranjador Letieres Leite, que criou a Rumpillezz em 2006. O grupo orquestral reúne percussão e sopros, dando protagonismo à música ancestral baiana, vindas dos terreiros de candomblé, acrescentando uma roupagem harmônica, sob influência do jazz moderno.

O evento também registra o início das comemorações pelos 45 anos de fundação da CESE - Coordenadoria Ecumênica de Serviço, entidade baiana que já beneficiou mais de 11 milhões de pessoas de projetos sociais em todo o Brasil. Toda renda do espetáculo será revertida para os projetos sociais que a CESE apoia. O show tem o patrocínio da agência holandesa Wilde Ganzen e da Bahiagás.

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 200 e podem ser adquiridos no site do Ingresso Rápido, postos do SAC ou na bilheteria do próprio TCA.

adblock ativo