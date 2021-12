Quarta do Jazz: 6ª edição do projeto acontece nesta quarta

Quarta-feira, dia 11, acontece a sexta edição do projeto Quartas do Jazz, no Revolver Pub (Rio Vermelho). O projeto acontece sempre às quartas-feiras do mês de setembro, a partir das 21 horas. O valor do couvert é R$ 10.

As noites contam com a presença da banda Camaleon Jazz, que tem 30 anos de estrada e já participou de vários festivais de jazz no país. O repertório conta com standart e latin jazz, visitando ainda o blues, a salsa e a bossa.

