O famoso bordão 'Elvis não morreu' está mais vivo do que nunca. No dia 16 de agosto de 1977, o Rei do Rock partiu após um colapso fulminante associado a disfunção cardíaca. De lá pra cá, diversos covers de Elvis ganharam as ruas e os palcos para continuar homenageando o artista.

Renato Carlini é cover de Elvis há 20 anos e afirmou, ao site Uol, que “tudo que tem até hoje na indústria da música foi o Elvis que começou”. Já Marcio Aguiar, conhecido como 'Elvis da Paulista', também contou ao Uol que "comecei a ouvir Elvis até a madrugada e descobri que ele também sempre mesclou temas. O inglês de Elvis é caipira, tipo eu. Ele era um nordestino que se mudou para Minas Gerais".

Elvis se tornou um dos maiores ícones da cultura popular mundial do século XX. Entre seus sucessos, podemos destacar "Hound Dog", "Don't Be Cruel" e "Love Me Tender".

Quarenta anos após sua morte, o cantor ainda é um dos artistas com maior número de "hits" nas paradas mundiais, sendo também um dos artistas solo recordistas em vendas de discos, com 1 bilhão de álbuns vendidos em todo o mundo.

Quarenta anos sem Elvis Presley

Renato Carlini é cover de Elvis há 20 anos (Foto: Divulgação)

Marcio Aguiar é conhecido como 'Elvis da Paulista' (Foto: Divulgação)

