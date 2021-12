"Quanto vale o show?" reúne bandas de rock no Rio Vermelho

O projeto "Quanto vale o show?" acontece nessa terça-feira, 21, no Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho, com shows das bandas de rock Kazenin Mafia, Os Elefantes Elegantes e do cantor e compositor Vandex. A proposta do evento é inusitada, o público escolhe quanto quer pagar pela apresentação de cada um dos grupos.

O evento é realizado pelo produtor e DJ Rogério Big Bross, conhecido da cena de rock da cidade, e já teve várias edições. A ideia do evento, além de estimular um público pagante ao trabalho musical, é abrir as portas para artistas locais fazerem um show com toda a estrutura necessária.

adblock ativo