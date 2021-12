A capital baiana completará 466 anos no próximo domingo, dia 29. O Portal A TARDE selecionou algumas das dezenas de composições que falam sobre a cidade, para que você escolha a música que melhor representa Salvador. Ouça, vote em nossa enquete e envie sugestões de outras músicas pelo campo de comentários.

RAÍZ DE TODO BEM (Composição/Intérprete: Saulo Fernandes)

Da Redação Qual música melhor traduz Salvador para você?

Salvador Bahia

Território africano

Baiano sou eu

É você, somos nós

Uma voz de tambor

Oxente

Cê num tá vendo

Que a gente é nordeste

Cabra da peste

Sai daí batucador

Quem foi seu mestre?

Capoeira, se plante

Lá vem rasteira

Pé da ladeira

Preciso da fé

Do senhor do Bonfim

Para mim pra mim

Um chinelinho de couro

Uma bata, uma benção

Mais cinqüenta centavos

De som

Aumenta o som...

África ioioio

Salvador

Minha cor a raiz

De todo bem

De tanta fé

Do canto candomblé

SÃO SALVADOR (Composição: Dorival Caymmi / Intérprete: Gal Costa)

São Salvador, Bahia de São Salvador

A terra de Nosso Senhor

Pedaço de terra que é meu

São Salvador, Bahia de São Salvador

A terra do branco mulato

A terra do preto doutor

São Salvador, Bahia de São Salvador

A terra do Nosso Senhor

Do Nosso Senhor do Bonfim

Oh Bahia, Bahia cidade de São Salvador

Bahia oh, Bahia, Bahia cidade de São Salvador



WE ARE CARNAVAL (Composição: Nizan Guanaes / Intérprete: Netinho)

Ah, que bom você chegou

Bem-vindo a Salvador

Coração do Brasil (do Brasil)

Vem, você vai conhecer

A cidade de luz e prazer

Correndo atrás do trio

Vai compreender que a baiano é:

Um povo a mais de mil

Ele tem Deus no seu coração

E o Diabo no quadril

We are Carnaval

We are folia

We are the world of Carnaval

We are Bahia

Ah, que bom você chegou

Bem-vindo a Salvador

Coração do Brasil (do Brasil)

Vem, você vai conhecer

A cidade de luz e prazer

Correndo atrás do trio

Vai compreender que a baiano é:

Um povo a mais de mil

Ele tem Deus no seu coração

E o Diabo no quadril

We are Carnaval

We are folia

We are the world of Carnaval

We are Bahia

Ham, que bom você chegou

Bem-vindo a Salvador

Coração do Brasil

Vem, você vai conhecer

A cidade de luz e prazer

Correndo atrás do trio

Vai compreender que a baiano é:

Um povo a mais de mil

Ele tem Deus no seu coração

E o Diabo no quadril

We are Carnaval

We are folia

We are the world of Carnaval

We are Bahia

É D'OXUM (Composição: Gerônimo e Vevé Calazans / Intérprete: Gerônimo e Elba Ramalho)

Nessa cidade todo mundo é d'Oxum

Homem, menino, menina, mulher

Toda gente irradia magia

Presente na água doce

Presente na água salgada

Presente na água doce

Presente na água salgada

E toda cidade brilha

Seja tenente ou filho de pescador

Ou importante desembargador

Se der presente é tudo uma coisa só

A força que mora n'água

Não faz distinção de cor

E toda cidade é d'Oxum

É d'Oxum

É d'Oxum

Eu vou navegar

Eu vou navegar nas ondas do mar

Eu vou navegar nas ondas do mar

Iá aguibá Oxum aurá olu adupé

PREFIXO DE VERÃO (Composição: Evandro Rodrigues / Intérprete: Banda Mel)

Ae, ae, ae, ae

Ei, ei, ei, ei

Oô, oô, oô, oô, oô, oô, o

Quando você chegar

Quando você chegar

Quando você chegar

Numa nova estação

Te espero no verão

Salve, Salvador

Me bato, me quebro tudo por amor

Eu sou do Pelô

O negro é raça é fruto do amor

Salve, Salvador

Me bato, me quebro tudo por amor

Eu sou do Pelô

Ae, ae, ae, ae

Ei, ei, ei, ei

Oô, oô, oô, oô, oô, oô, o

Ae, ae, ae, ae

Ei, ei, ei, ei

Oô, oô, o





TERRA FESTEIRA (Composição: Alain Tavares | Intérprete: Daniela Mercury)





O alem veio lhe avisar

que aqui , de encantar

Quero lhe parabenizar

cidade eu hei de amor voce

gerere, gerere

xerem, xerem

gerere, gerere

xerem, xerem

