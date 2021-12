"Pura": 1º espetáculo da Cia de Dança da Funceb será apresentado neste sábado

A Companhia do Curso Profissional da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) apresenta seu primeiro espetáculo, neste sábado, 27, a partir das 20h no palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

Intitulado de "Pura', a obra é formada por três momentos com técnicas, temáticas e atmosferas distintas. No primeiro momento questões relacionadas à natureza, sobrevivência e transformação dos seres vivos no planeta terra serão abordados num estilo modernos e contemporâneo.

Com coreografias que remetem ao passado que ainda está presente nas lembranças como a infância, as crises, os mortos e as expectativas, o segundo ato, chamado "De Memória" terá como inspiração o balé clássico e o solo da dança contemporânea.

"De Gente", o terceiro momento do espetáculo, utilizará técnicas de dança afro-brasileira e populares, resgatando danças do povo ribeirinho e beira-mar, com uma roupagem contemporânea. Nesse ato além presença de diversas técinas, patins e skate servirão como símbolos do urbanismo e diversidade da orla marítima.

Os ingressos para a apresentação custam R$ 1 (meira) e R$ 2 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido.

adblock ativo