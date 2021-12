Público lota Mercado Iaô na noite do penúltimo evento na Ribeira

Carlinhos Brown, Larissa Luz e a banda Mukindala foram os convidados da cantora e compositora Margareth Menezes na penúltima edição do Mercado Iaô, na noite deste domingo, 5, na Ribeira, com shows que eletrizaram a plateia. O público lotou a área em frente ao palco e acompanhou cantando, dançando e batendo palmas de forma ritmada ao comando dos artistas.

A primeira atração foi a banda Mukindala, às 16 horas, na abertura do palco principal. O grupo, criado por Carlinhos Brown, é comandada pela ex-The Voice Paula Sanffer e pelo cantor Rafa Chagas, além de ter o percussionista Gato Preto na linha de frente.

No repertório, composições de Brown feitas para a banda, como Tremula, Axé Nunca Cai, Ameaça (versão dele para composição de Luiz Kallaf) e Ponto de Atravessar, parceria com Michael Sullivan e música de trabalho da Mukindala.

Faraó

Por volta das 17h30, a dona da festa, Margareth Menezes, subiu ao palco e arrebatou o público cantando "Faraó", música que a projetou em 1987. Em seguida vieram os clássicos "Elegibô" e "Alegria da Cidade", entre outros sucessos.

Margareth deu espaço em seguida para Larissa Luz e suas dançarinas, que apresentam quatro números de seu mais novo trabalho. Luz foi indicada ao Grammy Latino de 2016 na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa pelo álbum "Território Conquistado". Larissa integrou a banda Ara Ketu entre 2007 e 2012, quando o antigo vocalista, Tatau, voltou a fazer parte do grupo.

Às 19 horas, Margareth Menzes subiu mais uma vez ao palco para anunciar a presença do parceiro e amigo Carlinhos Brown. Em entrevista ao A TARDE, Brown destacou a importância da iniciativa de Margareth, tanto como reafirmação do empoderamento de mulheres negras, como de estímulo ao surgimento de uma região como a Ribeira, com uma rica história cultural que precisa ser resgatada.

Centro cultural

Margareth Menezes, que fez um grande chamamento à pacificação das pessoas, disse que o evento cresce a cada ano, na batalha pela transformação da antiga fábrica num centro cultural.

O espaço reúne artesanato, moda, acessórios, decoração, gastronomia, artes plásticas, música, teatro, dança, entre outras manifestações culturais num galpão da antiga Fábrica de Linhos Nossa Senhora de Fátima.

Nesta temporada foram realizadas três edições em dezembro. Em comemoração aos 30 anos de carreira, a anfitriã recebeu Maria Bethânia, Elba Ramalho, Flavia Wenceslau, Chico Cesar, Lazzo e Márcia Short., nas edições anteriores.

A quarta temporada do Mercado Iaô será encerrada no dia 12/02, com a participação de Maria Rita. O acesso é gratuito das 10h às 13h. Após este horário, a entrada custa R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

Larissa Luz foi outra convidada de Margareth (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Público esteve em peso durante o ensaio de Margareth na Ribeira (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

adblock ativo