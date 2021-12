Público escolhe quanto vai pagar em show com Luiz Caldas

O cantor Luiz Caldas é o convidado do Bossa Jazz Club na campanha "Quanto Vale Seu Aplauso", que busca a valorização dos artistas baianos. O encontro de músicos ocorre às quarta-feiras, durante o Bossa Jazz Club, no Café-Teatro Rubi (Hotel Sheraton - Campo Grande), e tem início nesta quarta, 7, às 20h30. Na jam session, o público vai pagar quanto achar que vale a apresentação.

"Essa atitude, tomada pelo Bossa Jazz Club, é uma forma de instigar o público e provocá-lo no sentido de dar a ele a responsabilidade de valorar o show. Ao mesmo tempo, permite que pessoas que não tenham tantas condições financeiras possam assistir uma apresentação de qualidade", afirmou a empresária Eliana Pedroso, idealizadora da campanha e gestora do Café-Teatro Rubi. Ela ressalta, no entanto, que o show não será gratuito. "Sempre será dado ao público um parâmetro de quanto está o ticket do couvert artístico, que no caso do Bossa Jazz Club é de R$ 40".

Nas noites do Bossa Jazz, um convidado especial se apresenta ao lado do sexteto formado pelos músicos Joatan Nascimento (trompete e flugel), Paulinho Andrade (sax), Ricardo Augusto (guitarra), Hamiltinho Pamplona (violão nylon), Bruno Aranha (teclados), Cesário Leony (contrabaixo) e Victor Brasil (bateria).

O próximo artista confirmado é Letieres Leite, da Orkestra Rumpilezz.

