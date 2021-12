Público do show de Marisa Monte supera o de Chico Buarque

Marisa Monte está podendo. As três apresentações da turnê da cantora, Verdade uma Ilusão, marcadas para os dias 10,11 e 12, no Teatro Castro Alves (TCA), tiveram os ingressos esgotados tão logo as bilheterias foram abertas. E olha que os preços são bem salgadinhos. De R$ 150 a R$ 340. A procura tem sido tanta que Adailton e Yeda de Almeida, da Palco Produções, conseguiram fechar com a artista mais uma apresentação para o domingo.

Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira. O show de Marisa Monte anda tão em alta que, somente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o público pagante de suas apresentações bateu a casa dos 70 mil ingressos. Superou o de Chico Buarque, no ano passado.

