O clipe da música "Hangover" foi lançado na noite deste domingo, 8, depois do sucesso da prévia da música que foi exibida na sexta-feira, 6, no programa "Jimmy Kimmel Live: Game Night", da rede de televisão americana "ABC". O novo trabalho do cantor sul-coreano tem a participação de Snoop Dogg.

Na gravação, Psy e o norte-americano aparecem em cenas de bebedeira e ressaca.

Assista aqui ao vídeo:

Da Redação Psy lança clipe de "Hangover", com Snoop Dogg; assista

"Hangover" será disponibilizada no iTunes a partir de segunda-feira.

A nova música do autor de "Gangnam Style" e de "Gentleman" foi sucesso antes mesmo de ser lançada. A prévia de apenas 10 segundos do videoclipe registrou mais de um milhão de visualizações.

