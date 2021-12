Psirico recebe Tomate e Deny em ensaio

O Psirico vai vai receber Tomate e Deny, da Timbalada, na segunda edição do Ensaio do Psi nesta quinta-feira, 9, às 21h, no Bahia Café, na Paralela. A abertura do evento fica por conta da banda Play Way, responsável pelo hit "Esquema Videogame".

A banda vai agitar a noite com Lepo Lepo, uma das apostas para o Carnaval 2014, além de sucessos como Dançation, A Zuadinha do Amor e Na Boquinha.

