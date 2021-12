Psirico recebe Pablo no primeiro ensaio de verão

A banda Psirico vai começar os ensaios de verão na quinta-feira, 13, às 20h, no Bahia Café Hall, com o rei do arrocha, Pablo, como convidado especial. "Vai ser um prazer recebê-lo no nosso primeiro ensaio com esse ritmo gostoso que vai fazer todo mundo dançar", disse Márcio Victor, anfitrião da festa.

No repertório, sucessos como "Mulher Brasileira" e as novidades "A Zuadinha do Amor" e "Dançation". A abertura da festa vai ficar sob o comando de Edcity e os ingressos custam R$ 30.

