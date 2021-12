Psirico recebe Banda Attoxxa e MC G15 em segunda edição de ensaio

A banda Psirico, liderada por Márcio victor, comanda mais uma edição do "Ensaios de Verão", neste domingo, 17, na Área Verde do Othon, em Ondina. O cantor contará com a presença do funkeiro MC G15 e o show completo da banda Attoxxa.

O novo espaço foi bem recebido pelo público que esteve na 1ª edição do evento e foi bastante comentado pela localização, e vista do mar, características fundamentais para o verão baiano.

Com o novo horário e acontecendo no fim de semana, o evento promete atrair um público jovem e também a turma que curte as grandes festas no fim de semana.

