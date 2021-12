Psirico participa da festa do Padroeiro de Lauro de Freitas

A banda Psirico vai participar da comemoração do aniversário de 405 anos do padroeiro do município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A celebração de Santo Amaro de Ipitanga teve início dia 6, com a programação religiosa e vai até a próxima quarta-feira, 15, com shows e outras atividades culturais.

Um desfile com grupos de baianas, capoeira e afros farão a abertura do festejo neste sábado, 11.

O cantor Márcio Victor, da Psirico, vai comandar a festa na terça-feira, 14, a partir das 21h30, na Praça João Tiago.

