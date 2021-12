Psirico lança "Outras Flores" com Jorge & Mateus

O Psirico lançou nesta terça-feira, 12, a música "Outras Flores", com participação especial de Jorge & Mateus. A canção é a primeira a ser lançada do DVD Psi 15 anos - Nada nos Separa, e tem a composição de Filipe Escandurras, Diogo Melin, Rodrigo Melin e Gabriel Cantine.

"Foi uma honra ter a presença Jorge e Mateus no nosso DVD. A música é uma poesia, Jorge e Mateus é poesia, admiro o talento, a competência e o jeito simples que eles levam a vida, estou encantado com o resultado do trabalho.", disse o vocalista Márcio Victor.

