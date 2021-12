Psirico inicia ensaios de verão com Israel Novaes

A banda Psirico vai voltar com o tradicional ensaio de verão no dia 19 de dezembro, às 21h, no Bahia Café Hall. O cantor de arrocha goiano Israel Novaes será o convidado que fará o show de abertura da noite.

Os ensaios vão acontecer sempre às quintas-feiras, até janeiro. O Psirico lançou recentemente Lepo Lepo, a aposta da banda para o Carnaval. Além da novidade, a banda comandada por Márcio Victor vai relembrar Mulher Brasileira, Dançation e Na Boquinha.

Assista ao clipe de Lepo Lepo

