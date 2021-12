Psirico inicia ensaio com Daniela Mercury e Saulo

A banda Psirico começa os ensaios de verão a partir da quinta-feira, 18, às 20h, no Museu du Ritmo. Como convidados especiais, o grupo comandado por Márcio Victor vai receber Daniela Mercury e Saulo Fernandes.

"Minha história com esses dois talentos é uma coisa de Deus. Com Daniela eu trabalhei alguns anos e ela foi a responsável por esse meu amadurecimento profissional, aprendi muito com ela. Saulo é o irmão que a música me deu. Temos muitas afinidades e sou fã dele demais, vai ser um encontro delicioso. Esse será um grande encontro familiar", disse Márcio Victor.

Os ensaios vão continuar, sempre às quintas, até fevereiro. Os ingressos custam R$ 40 (pista feminino), R$ 45 (pista masculino) e R$ 70 (área vip).

