Psirico estreia temporada de ensaios de verão em Salvador

O cantor Márcio Victor agitou tudo na noite desta quinta-feira, 5, no Alto do Andu, durante a estreia dos Ensaios do Psi.

Para comemorar os 15 anos de carreira da banda, Márcio cantou os maiores hits da sua trajetória. Na ocasião, a bailarina do Faustão Lorena Improta não resistiu ao convite do pagodeiro e subiu no palco para dançar as coreografias do grupo.

A abertura da noite ficou por conta da banda Eva. Quem ficou responsável pelo encerramento da festa foi a banda La Fúria.

Nomes como John Drops, Ju Moraes, Adelmo Casé e Isabel Fillardis também marcaram presença no evento. O próximo ensaio do Psi acontece na próxima quinta-feira, 19, com show completo do grupo É o Tchan.

