O cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, gravou nesta semana o clipe da música "Krau", composta pelos músicos Jorginho Barbosa e Nanndo. O trabalho contou com a participação especial do grupo Fit Dance.

Uma prévia da coreografia da música, gravada em estúdio, já foi postada no canal do YouTube do grupo e contabiliza mais de 2 milhões de acessos. O lançamento oficial do clipe será na primeira quinzena de setembro.

Para a gravação, foi criado um cenário que remete a becos e vielas de ruas, com carrões e motos. Os figurinos têm cores fortes e futuristas, que lembram o estilo hip-hop. A obra conta com direção de Dario Vetere e Felipe Ratz.

>> Assista à coreografia da música gravada em estúdio

Da Redação Psirico e Fit Dance gravam clipe da música 'Krau'

adblock ativo