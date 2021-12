Psirico e Durval Lelys se apresentam juntos em Salvador

"Experimental Psi & Durval" é o projeto que vai reunir no mesmo palco a banda Psirico e o cantor Durval Lelys, ex-líder do Asa de Águia. A festa será sexta-feira, 10, às 21h, no Cerimonial Vila São José, no bairro do Cabula.

Durval Lélis vai ser o primeiro a animar a festa, e terá o repertório dos seus 30 anos de carreira no comando do Asa e na sua nova fase solo. "Agora me sinto a vontade no palco. Estou mais tranquilo para fazer música, a coisa que mais gosto de fazer na vida", disse. No fim da sua apresentação, Durval receberá no palco o cantor e percursionista Márcio Victor para dividir alguns duetos.

Logo depois, a banda Psirico subir ao palco para iniciar sua apresentação, que passeia pelo projeto "Psi Experimental", com hits de Lulu Santos, Titãs, Charlie Brown, Jorge Ben Jor, Tim Maia e o show da nova turnê com os sucessos do grupo. "Vai ser um prazer incrível tocar nesse projeto com um cara que eu tenho uma admiração ímpar e que virou meu amigo de verdade. Acho que vai ser um show importante para nossas carreiras, um encontro bonito e cheio de amor", disse Márcio.

Os ingressos estão à venda na Ticketmix e custam R$ 60 (feminino) e R$ 70 (masculino).

