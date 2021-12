Psirico comemora 15 anos com ensaio de verão no Alto do Andu

A banda Psirico, comandada pelo cantor Márcio Victor, inicia seus tradicionais ensaios de verão em janeiro de 2017, no Alto do Andu (Paralela). Os shows acontecerão todas as quintas-feiras, dos meses de janeiro e fevereiro, a partir das 20h.

O evento promete fazer a alegria do público que acompanha a banda durante os 15 anos de carreira. Márcio Victor também garante que as apresentações irão contar com grandes participações especiais durante os shows.

“Este ano, com as comemorações dos nossos 15 anos de carreira vamos preparar um evento especial e com convidados que fazem parte dessa história, vai ter muita gente bacana”, falou animado o cantor.

