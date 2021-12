Psirico, Alceu Valença, Elba Ramalho e outros artistas fazem live neste domingo

As lives deste domingo, 5, atendem aos fãs de diversos estilos musicais, como o pagodão, sertanejo, rock e o samba. De acordo com informações do UOL, pela tarde, Paula Fernandes e Fernando & Sorocaba se apresentam para o público que curte um modão. Além disso, três grandes nomes da música brasileira se unirão para o show: Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

Psirico também comanda uma live para levar ao público o famoso pagodão baiano e a banda Detonautas dá conta de atender os fãs do rock.

Confira a programação:

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo | 16h

Fernando e Sorocaba | 16H30

Paula Fernandes | 17h

Psirico | 17h30

Detonautas | 18h

