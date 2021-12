Próximo CD de Avril Lavigne será lançado até início de 2013

O disco que a cantora Avril Lavigne gravou com seu noivo, Chad Kroeger, da banda Nickelback, será lançado até o início de 2013. As informações são do site especializado em música NME.

"Estamos no processo de mixagem e espero lançá-lo em breve. Eu gostaria que ele saísse ainda este ano, mas o tempo está correndo", disse o empresário da cantora Epic Record.

O álbum sucede "Goodbye Lullaby", lançado em 2011. "Ela trabalhou com Chad Kroeger, que agora é seu noivo, e eles fizeram um trabalho muito bom", disse Reid.

adblock ativo