Próxima edição do ensaio do Harmonia será 'Das Antigas'

Xanddy está preparando uma edição especial para o seu próximo ensaio de verão que acontece nesta segunda-feira, 30, no Estádio de Pituaçu. O cantor do Harmonia irá transformar "A Melhor Segunda-feira do Mundo" na versão "Harmonia das Antigas" relembrando sucessos da que marcaram a carreira desde 1994.

Para a ocasião, Xanddy e sua turma garantem quatro horas de espetáculo. Quem comanda o show de abertura é a banda É o Tchan.

adblock ativo