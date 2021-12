Protesto e homenagem a Moa do Katendê marcam show de Roger Waters

Quando um dos fundadores da banda britânica Pink Floyd desembarca em terras baianas, é sinal de que um grande show vem por aí. E não foi diferente na noite desta quarta-feira, 17, quando Roger Waters apresentou a turnê 'Us+Them', que mistura de rock progressivo, efeitos especiais e protestos contra as desigualdades do mundo, as guerras políticas e os responsáveis por elas.

Eram 21h15 quando os primeiros acordes de ‘Speak To Me’ soaram pela Arena Fonte Nova e receberam o retorno dos cerca de 28 mil fãs do artista, seguidores da Pink Floyd e apreciadores da música, que se manifestaram com gritos e aplausos antes de emendarem os versos de “One of These Days”.

A música e a mensagem de Roger Waters são as protagonistas do show, mas a qualidade do som e a produção cênica – tanto no palco quanto no telão de 70 metros que ocupava toda a largura do campo da Arena – ganharam destaque especial, complementando o que era dito em forma de canção e provocando efeitos cinematográficos no público.

Mesmo com toda a tecnologia que permeia o espetáculo – em determinado momento, um jogo de luzes forma o famoso prisma que é atravessado por um feixe de luzes coloridas, reproduzindo a imagem da capa do álbum The Dark Side Of The Moon –, Roger Waters levou seu rock progressivo à moda antiga: músicas longas, lentas e cativantes.

Além das duas primeiras canções, o repertório trouxe uma série de sucessos que estavam na ponta da língua dos baianos, como ‘Time’, ‘ The Great Gig in The Sky’ (um longo vocalise feminino no original, apresentado por duas cantoras que criaram seu próprio desenho melódico) e ‘Another Brick In The Wall’.

O intervalo do show foi marcado por uma série de mensagens que conclamam o público a ‘resistir’ a questões sociais e políticas da atualidade, como o anti-semitismo, o neo-facismo e as forças políticas militarizadas, entre outras, além de encorajar a luta e as manifestações a favor das minorias representativas em diferentes partes do mundo.

Além disto, na lista em que critica 'políticos neo-fascistas', uma tarja com os dizeres “Ponto de vista político censurado” cobria o nome do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro. Neste momento, o público puxou os gritos de #EleNão.

Já o presidente dos EUA, Donald Trump, é um dos principais alvos de Waters. Durante a música ‘Pigs (Three Different Ones)’, da Pink Floyd, imagens do líder norte-americano aparecem no telão, além da frase – em bom português – “Trump é um porco”.

Mas o show, que durou cerca de 3h, teve também momentos de emoção, como a homenagem de Waters ao mestre de capoeira Moa do Katendê, que foi esfaqueado e morto no último dia 7, após uma discussão política em um bar. Uma foto do capoeirista ganhou o telão e comoveu não só o público, como o próprio artista, que fez um discurso emocionado pela igualdade e chegou a chorar no palco.

