Protagonismo feminino no samba e destaque do Sarau de Itapuã

A presença feminina no samba e seu protagonismo é um dos destaques da edição do Sarau de Itapuã, que já se tornou tradição na Lagoa do Abaeté, situado no bairro de Itapuã, em Salvador.

Desta vez, o evento, que ocorre a cada 15 dias, será realizado nesta segunda-feira, 19, e contará com a participação do grupo Yayá Massemba (Samba de Mulheres do Vale Capão), de Verônica Dumar e da dupla Cissa Paz e Christylez Bacon. A programação tem início às 17h.

Antes das apresentações musicais, o cantor e compositor Flavio Vigata ministrará a palestra "Sua Carreira Musical na Era Digital", com o objetivo de despertar o empreendedorismo entre criadores e produtores musicais.

adblock ativo