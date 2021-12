Chega a Salvador, nesta quarta-feira, 27, a 4ª edição da Mostra Sonora Brasil com o tema Violas Brasileiras. O projeto, que desde o ano passado vem visitando várias cidades do país, fica em cartaz no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, até sábado, 30.



A mostra tem como proposta trazer um panorama sobre a viola na história da música brasileira, mostrando as mais variadas expressões do instrumento encontradas nas diferentes regiões do país. Para isso, cada dia do projeto apresenta um subtema com músicos especializados: Violas Singulares, com os músicos Sidnei Duarte (MT), Maurício Ribeiro (TO) e Rodolfo Vidal (SP); Violas Caipiras, com Paulo Freire (SP) e Levi Ramiro (SP); Violas no Nordeste, com Raulino Silva (PE), Adelmo Arcoverde (PE) e Cássio Nobre(BA); e Violas em Concerto, com Fernando Deghi (PR) e Marcus Ferrer(RJ).



"O projeto é focado na música que está fora da mídia, mas que é importante na construção da história da música brasileira. E nesta edição trazemos o tema Violas Brasileiras. A ideia é mostrar que instrumento é esse que chegou aqui com os portugueses. O público vai aprender que são vários os tipos de viola e que podem ser inseridos em contextos diversos", explica a produtora executiva do Sonora Brasil na Bahia, Ilma Nascimento.



A cada dia os músicos, além de tocarem, vão falar sobre o instrumento e as características dele em relação ao subtema que estiver apresentando, dando um tom didático à apresentação. "E se trata de um projeto acústico, sem amplificação dos instrumentos. Porque faz parte da proposta preservar a pureza do som", acrescenta a produtora.



Além de Salvador, a Mostra Sonora Brasil: Violas Brasileiras passa também pelas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Mais informações sobre o projeto no site www.sesc.com.br/sonorabrasil.

Gabriel Serravalle Projeto traz apresentações de violas brasileiras

adblock ativo