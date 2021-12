Projeto Terças Musicais recebe Bahia Cordas em setembro

O projeto Terças Musicais recebe na programação de setembro o grupo Bahia Cordas. A apresentação ocorre nesta terça-feira, 3, às 16h30, no Museu Geológico da Bahia (MGB). Com entrada franca, a retirada da senha ocorre no Cinema do Museu, a partir das 15h30.

O grupo conta com três violinos, uma viola, um violoncelo, um contrabaixo e possui a participação de músicos integrantes da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Fundado em março de 2007, o grupo apresenta um repertório diverso que vai desde a música barroca (Bach, Vivaldi, Pachelbel, Corelli) até a música sacra. Este grupo faz parte do Projeto Cameratas da Osba, parceiro do MGB e visa contribuir com o acesso do público baiano à música erudita.

