Projeto Tamar celebra 35 anos com shows em Praia do Forte

O Projeto Tamar celebra seus 35 anos com uma programação especial na próxima sexta-feira, 5, a partir das 20h. O evento acontece no centro de visitação da Praia do Forte, com as apresentações do guitarrista norte-americano Stanley Jordan, de Saulo com o baixista Luciano Calazans e participação do cantor português Nuno da Câmara Pereira. A noite contará ainda com o show de abertura da banda Casco Cabeça.

Além do aniversário, o Projeto Tamar celebra a marca de dois milhões de filhotes de tartarugas marinhas protegidos por ano, atingida na temporada 2013-2014. A expectativa é que, até março de 2015, este número seja ultrapassado.

De acordo com o oceanógrafo Guy Marcovaldi, fundador e coordenador nacional do Projeto, outros resultados animadores são o início da recuperação das espécies de tartaruga-oliva, tartaruga-de-pente e tartaruga-cabeçuda, o crescimento do número de ninhos de tartaruga-de-couro e a estabilidade de tartaruga-verde em Fernando de Noronha.

"Alcançamos uma marca histórica para a conservação ao protegermos tantos filhotes nessa temporada que passou. Mas isso é apenas uma geração desses animais contemporâneos dos dinossauros, que levam cerca de 30 anos para se reproduzirem. Estamos muito felizes com os resultados e sempre em alerta para o que ainda temos que fazer", afirmou.

Os ingressos para o evento custam R$ 60 e R$ 30. Mais informações pelo telefone 71 3676-0321.

adblock ativo