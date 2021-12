Projeto seleciona bandas para capacitação profissional

A 3ª edição do projeto Incubadora Sonora abre seleção para capacitação de bandas provenientes de bairros periféricos de Salvador e Região Metropolitana. As inscrições acontecem até o dia 30 de março, pelo site do projeto.

As oficinas serão ministradas pelo artista plástico Klaus Schuneman, a produtora cultural Fernanda Bezerra, o produtor musical Jorge Solovera, a fotógrafa Denisse Salazar, o diretor de fotografia Gether Ferreira, o marketeer Wendel Fernandes e o consultor Luis Alencar. Os músicos contemplados na seleção participarão ainda de ensaios assistidos com o produtor musical Irmão Carlos no estúdio Caverna do Som.

No final do projeto, cada banda ganhará um ensaio fotográfico e a oportunidade de gravar duas músicas autorais que irão compor a coletânea "Incubadora Sonora 2017". A ação tem apoio do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura (Secult - Ba).

Incubadora Sonora

O projeto Incubadora Sonora nasceu em 2013 por meio do produtor musical Irmão Carlos. O objetivo é levar a mentalidade empreendedora, o incentivo, a criatividade e a formação profissional para a cena musical independente da cidade e região metropolitana.

