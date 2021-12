Projeto reúne música e culinária em homenagem ao samba

No dia de homenagens ao ritmo genuinamente brasileiro, o Culinária Musical comemora a data em alto estilo. Realizado em um dos redutos do gênero na capital baiana – a Casa de Pedra, no bairro do Garcia – o evento promovido pelo afrochef Jorge Washington será embalado pelo grupo Botequim com participação da cantora Clécia Queiroz.

Com 11 anos de carreira, o Botequim, com base no samba tradicional, tem se destacado como referência quando o assunto é uma boa roda de samba e traz no repertório, além de composições autorais, ícones como Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Noel Rosa, Adoniran Barbosa, Candeia, Dona Ivone Lara, além dos baianos Batatinha, Roque Ferreira, Edil Pacheco, Riachão, Nelson Rufino, Walmir Lima, dentre outros.

A assinatura que preserva as raízes mesclando com a contemporaneidade é característica forte no trabalho da cantora e compositora da voz suave e forte de Clécia Queiroz. E nesta edição do Culinária Musical, a também pesquisadora do ritmo homenageado e com trabalhos musicais voltados para o gênero, ela faz participação especial desta edição.

E na penúltima edição do projeto que teve início em fevereiro deste ano, o afrochef Jorge Washington vai caprichar no sarapatel como aposta para o prato principal. Ao longo deste primeiro ano de existência, a arte já foi contemplada em suas mais diversas expressões no palco da Casa de Pedra.

