Projeto reúne bandas de bass da Bahia e de Londres

Salvador, Ilhéus e Londres vão receber, de 10 a 18 de maio, o Bass Culture Clash: Bahia X Londres, projeto que apresenta bandas baianas e inglesas de bass, em um intercâmbio musical.

As bandas baianas OQuadro, banda natural de Ilhéus e um dos mais antigos grupos de hip hop do estado, trará a Nova Escola (New School), buscando inovações estéticas a partir do diálogo com outros estilos musicais e movimentos culturais. Completando o time baiano, a banda Os Nelsons vem da cidade de Paulo Afonso e promete uma conexão entre as batidas baianas e o global ghettotech, sempre utilizando de tecnologia e estudo dos dub's jamaicanos para criação de texturas musicais.



Da Inglaterra, chegam aThe Heatwave, que apresentará a sua festa ao lado da "rainha do dancehall britânic"o - MC Lady Chann. Outra banda confirmada é Natty, revelação da nova música londrina, reconhecido também pela sua parceria musical com Ziggy Marley.

Os shows, todos gratuitos, acontecem na Tenda Cultural, em Ilhéus, e na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho

