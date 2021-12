Projeto Quartas do Jazz estreia esta semana no Rio Vermelho

Todas as quartas-feiras do mês de agisto, a partir das 21h, os amantes do jazz terão nova opção de lazer em Salvador. Isto porque, o Revolver Bar Pub, no Rio Vermelho, passa a receber o projeto Quartas do Jazz, com a banda Cameleon Jazz, a partir desta quarta-feira, 7. O couvert é de R$ 10.

A banda, formada na capital baiana há quase 30 anos, promete apresentar o melhor do standard jazz e latin jazz, passando pelo blues, salsa e bossa.

Fazem parte da banda o italiano Gini Zambelli (guitarra), o chileno Keko Villarroel (baixo), o baiano Gum Bastos (bateria), o trompetista João Teoria (Orkestra Rumpilezz), o pianista PC e, esporadicamente, o argentino Matias Hernan Traut (trombone) e o peruano Eber Riveros (percussão).

