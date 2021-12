Projeto promoverá encontro de cantores do samba em Salvador

É no ritmo popular e democrático do samba que a marca Nivea aposta no terceiro ano do projeto Nivea Viva. Em vez de escolher homenagear um artista, como fez nos anos anteriores (Elis Regina em 2012 e Tom Jobim em 2013), o projeto se volta agora para celebrar o samba.



O time escolhido pelo curador Hugo Sukman para cantar, e anunciado nesta terça-feira, 4, em coletiva no restaurante Capim Santo, é um grande encontro de gerações: Martinho da Vila, Alcione, Roberta Sá e Diogo Nogueira.



As apresentações vão reunir os quatro artistas em torno de um repertório que inclui composições de nomes como Cartola, Noel Rosa, Clara Nunes e Ary Barroso. Os shows serão gratuitos e terão transmissão ao vivo pela televisão e pela internet.



A primeira apresentação acontece em Porto Alegre, em 16 de março, e chega a Salvador em 27 de abril. Passa ainda por cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Recife e se encerra no dia 25 de maio, em São Paulo.



Diretora artística do projeto, Monique Gardenberg conta que fazer um grande evento em homenagem ao samba era um sonho antigo. "Ele é a corrente central da música brasileira, é ele quem nos traz a modernidade. O samba é uma poética popular que retrata a realidade brasileira", ela afirma.



O show deve ter duas horas de duração e cerca de 30 canções no repertório. "O recorte foi feito a partir da ideia do samba como crônica social, então trazemos blocos temáticos, como o amor, a sensualidade, a relação do pai com o filho que vai embora", Monique conta.



Para Alcione, o projeto é uma oportunidade de exaltar um ritmo que, durante muito tempo, viveu marginalizado. "Os sambistas sofreram muito para colocar o samba em seu devido lugar. Estou aí pra cantar até vocês dizerem que já chega!", prometeu ela.



Brincalhão, Martinho da Vila aproveitou as cores da marca Nivea para defender a escola de samba de seu coração. "Eu estou na boa porque azul e branco são as cores da Vila Isabel. Está vendo aí, diretora? Vê se bota um samba da Vila no repertório!", ele disparou pra Monique.



Nova geração



Filho do sambista João Nogueira, Diogo se disse honrado em participar da festa. "Estou emocionado em levar nossa cultura do samba Brasil afora".



Roberta, por sua vez, contou que já tinha vontade de retomar o contato com o samba, e adorou a ideia do projeto. "Já estava ouvindo sambas no iPod pra retornar a esse lugar de intimidade com o samba. Poder voltar pra ele ao lado de artistas brilhantes é muita sorte".



O projeto fez sua estreia com a série de shows Nivea Viva Elis, em 2012, com a cantora Maria Rita intetpretando o repertório de sua mãe. No ano passado, foi a vez de Vanessa da Mata percorrer o país entoando canções de Tom Jobim.

