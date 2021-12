Projeto prepara versão digital da obra de Batatinha

Com batidas sutis na caixa de fósforo, Batatinha (1924 - 1997) dava vazão à poesia em forma de samba que ia da melancolia a crônicas bem-humoradas. 17 anos depois de sua morte, a obra de Oscar da Penha, músico que completaria 90 anos nesta terça-feira, 5, poderá ser acessada com alguns cliques, em breve.



Por meio de financiamento de R$ 159 mil do projeto Natura Musical, será lançado em outubro um acervo digital direcionado a pesquisadores e ao grande público.

O projeto também prevê um song book com gravações, letras e cifras das 34 músicas registradas em discos pelo sambista, além de uma inédita.



"A intenção é fazer a obra de um dos grandes poetas do samba circular de forma confiável. Existe muita informação retalhada e deturpada na internet", afirma o historiador Rafael Rosa, que coordena a pesquisa.



O site vai trazer músicas em streaming, histórias dos discos, documentos, entrevistas, depoimentos e também funcionar como um portal que redireciona para outros materiais na rede.



O projeto Acervo Batatinha tem a família como proponente e surgiu a partir de conversas com produtores que frequentam o bar Toalha da Saudade, nos Aflitos. O espaço batizado com um dos sucessos do compositor foi fundado em 1982 por dois dos dez filhos de Batatinha e sempre funcionou como um reduto do samba no Centro.



"O nosso desejo é que este seja o primeiro passo para que depois possamos criar um memorial com o acervo físico no Toalha da Saudade", diz Artur Emilio dos Santos Penha, filho do sambista.



Além dos filhos Jorge e Galo, o neto Gabriel é um dos herdeiros do talento para a música. Juntamente com Rafael Galeffi, o violonista e percussionista de 20 anos está à frente do processo de elaboração das cifras e partituras do song book. "A gente se cobra para fazer algo ao nível da obra do Batatinha", diz.



Nas terças-feiras de agosto, Gabriel Batatinha comanda no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha um projeto que reúne jovens músicos para reverenciar sambistas consagrados. Amanhã, às 20 horas, com ingressos a R$ 20 e R$ 10, a noite será de comemoração dos 90 anos de Batatinha, com a participação de Juliana Ribeiro.



Risada boa



Boa parte da pesquisa do Acervo Batatinha tem como base três horas e meia de entrevistas gravadas nos últimos dois anos de vida por Paquito e J. Velloso durante o processo de produção do LP Diplomacia (1998).



"A gente queria ouvir tudo que ele lembrasse. À medida que ele foi lembrando das canções, foi lembrando da vida também. Queríamos um disco à altura da obra de Batatinha, porque não existia", conta Paquito.



O parceiro J. Velloso completa: "Queríamos registrar as músicas dele, porque as conhecidas eram poucas (cinco ou seis), e trabalhar com outras inéditas, que descobrimos e colocamos no disco" , diz o produtor, que ainda criança conheceu o sambista já grisalho. "Sempre gostava daquela forma doce, daquela risada boa".



Batatinha morreu de câncer aos 72 anos, pouco depois de ter gravado as 12 faixas que canta em Diplomacia. Outras cinco composições são interpretadas por Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Jussara Silveira. O álbum ganhou o Prêmio Sharp de Melhor Disco de Samba.



"Ele nunca cantou com tamanha expressividade como nesse disco. Acho que sabia que não ia viver muito tempo", comenta Paquito.



adblock ativo