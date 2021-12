Projeto Pôr de Sóis traz MPB para o verão

Durante o mês de janeiro, o espaço Casa da Mãe Cultura apresenta para baianos e turistas o Projeto Pôr de Sóis. Idealizado pelo cantor O Multipétalo, o evento traz shows de MPB para os domingos de verão do Rio Vermelho.

A primeira edição do evento, anteontem, contou com a participação das cantoras Alice De Sanayá e Tiana Maria, além da banda Attemporais. No próximo domingo, o músico O Multipétalo divide o palco com Marcionílio Prado, Tainá Cistina e Pedro Sena.

O Projeto Pôr de Sóis promete um fim de tarde recheado de clássicos da MPB. Ao todo, 11 convidados subirão ao palco do Casa da Mãe Cultura junto ao idealizador do projeto.

Com início marcado para as 16 horas, as apresentações trazem no repertório canções clássicas de artistas como Gonzaguinha, Caetano Veloso, Novos Baianos, Cazuza, O Rappa e Gilberto Gil, que marcam a trajetória do artista O Multipétalo nos palcos.

Com ingressos no valor de R$ 10, o projeto oferece ao público apresentações em outras linguagens artísticas, como intervenções poéticas e teatrais, exposições fotográficas de Edson Ferreira e Esperança Gadelha. A programação oferece também exposições artísticas de Denis Sena e Tita Anjos.

As tardes no espaço Casa da Mãe Cultura, no bairro do Rio Vermelho, ainda oferecem para o público o bazar Balaio de Santo Antônio, movimento que se tonou popular pela sua frequência no bairro Santo Antônio Além do Carmo.





