Projeto Papo de Gaita inicia apresentações pela Bahia

O projeto "Papo de Gaita" inicia nesta sexta-feira, 29, a sua primeira edição, que circulará por três regiões da Bahia. Idealizado pelo gaitista baiano Luiz Rocha, o projeto vai promover workshows e apresentações do trio de gaitas Zona Harmônica, que difundem a cultura do instrumento.

Na sexta, o Zona Harmônica, formado por Luiz Rocha, Breno Pádua e Ramon El-Bachá, se apresenta no Centro de Cultura do município de Lençóis, na Chapada Diamantina. Já no sábado, 30, os músicos realizam um workshow no Coreto da Vila do Capão.

O projeto tem o objetivo de aproximar a gaita ao público, por meio da difusão da história do instrumento e dos gaitistas brasileiros. Os ingressos para os shows do Zona Harmônica custam R$ 2 (inteira). Os dois eventos têm início às 22h.

O Papo de Gaita passará pelas cidades de Cachoeira, Valença, Nazaré e Salvador.

