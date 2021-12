Projeto 'Osba na Estrada' chega a Juazeiro e Senhor do Bonfim

A Orquestra Sinfônica da Bahia retoma o projeto Osba na Estrada, que percorre os municípios do interior da Bahia e, agora, vai contemplar novas localidades.

Desta vez, Juazeiro recebe a apresentação da orquestra nesta quinta-feira, 15, na Catedral Santuário Nossa Senhora das Grotas, às 19h. Já na sexta, 16, a Osba vai até a cidade de Senhor do Bonfim para dois concertos, às 17h30 e às 20h, no Colégio Estadual Senhor do Bonfim.

Os concertos gratuitos têm regência do maestro Carlos Prazeres e solos do violinista da Osba, Mário Soares. No repertório, haverá uma mescla das músicas de concerto com composições populares e clássicos da música brasileira.

adblock ativo