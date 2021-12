Projeto Natal das Cameratas realiza 16 apresentações gratuitas em Salvador

Durante o mês de dezembro, o projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) realiza uma série de 16 apresentações gratuitas pela capital baiana. Formado pelos grupos Opus Lumen, Bahia Cordas, Quarteto Novo e Quadro Solar, o projeto Natal das Cameratas vai celebrar as atividades de fim de ano.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), as apresentações serão realizadas em diversas igrejas de Salvador. Durante a programação, as Cameratas se apresenta em locais como a Paróquia Nossa Senhora dos Alagados, São Paulo II, Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, Igreja da Ordem 1ª de São Francisco, Igreja da Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, dentre outras (confira programação completa abaixo).

adblock ativo