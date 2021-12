Projeto #MAISREGGAE lança coletânea com artistas baianos

Uma série de ações iniciadas em agosto promete alavancar ainda mais a produção musical da Bahia. Representantes da nova geração do reggae no estado se uniram a artistas já consagrados para criar o projeto #MAISREGGAE, que lançou esta semana a sua primeira coletânea, com 15 faixas, disponível para download gratuito na internet.

O trabalho traz músicas autorais de artistas como Diamba, Adão Negro, Lutte, Moa Anbesa e Cativeiro - todos com muitos anos de estrada - e também destaca o talento da Kwanza, Semente Roots, Picó Roots, Ikenfron, A Unidade, Prince Áddamo, Victor Badaró, Ras Mateus e Igor Salify, além da parceria entre Fael Primeiro & RussoPassaPusso.

O CD foi masterizado pelo produtor musical Wagner "Bagão" Dias, diretor do Estúdio AudioFya, em São Paulo, e que já trabalhou com grandes nomes da música brasileira e internacional.

Segundo o produtor cultural Rafael Costa, responsável pela concepção e produção executiva do álbum, juntamente com o também produtor Flavus Regis, o projeto não se limita à gravação e distribuição das músicas.

"Além dos álbuns, vamos realizar workshops, mesas-redondas e outras atividades, com o objetivo de fomentar o apoio do público e colocar o reggae em um lugar de maior destaque", revela.

Festival

Uma das ações programadas é o 1º Festival #MAISREGGAE, que vai movimentar a capital baiana entre os dias 4 e 6 de setembro.

São 20 artistas, entre cantores, bandas, MCs e DJs, que se apresentarão no Dubliners Irish Pub (confira a programação abaixo). Os shows começam às 21h (dias 4 e 5) e às 18h (dia 6) e os ingressos custam R$ 15.

Ouça a coletânea #MAISREGGAE:

