Projeto 'InstruMentes' lança websérie em evento gratuito na capital baiana

Seis artistas brasileiros se reuniram em um ateliê criativo para trocas de experiências criativas. Assim nasceu o projeto 'InstruMentes' – Música para (re)Invenção, promovendo diversas criações colaborativas. O resultado pode ser conferido a partir desta terça-feira, 26, com o lançamento da web série Instrumentes, às 19h, no Coaty (Ladeira da Misericórdia), durante a Mostra Magia Negra, que acontece em Salvador.

A série documenta o processo produtivo de Fernando Sardo (SP), Victor Valentim (BA/DF) e Bella (RJ/SP) - 1ª residência, e Marco Scarassatti (SP/MG), Roberto Michelino (SP) e Sofia Galvão (PE). A obra retrata, em três capítulos de 10 minutos, a troca de conhecimentos que levou à criação de instrumentos e instalações sonoras a partir de sucatas, matérias-primas orgânicas e sintéticas, lâmpadas, osciladores sonoros e até mesmo água.

“O projeto buscou, permanentemente, a desconstrução do fazer convencional dos instrumentos, trazendo um novo olhar sobre objetos, sons e espaços, e abrindo caminho para experimentações e fusões entre matérias das mais diversas, unindo as pessoas em torno da chamada arte sonora”, destacou a produtora cultural Lívia Cunha, uma das idealizadoras do InstruMentes ao lado da também produtora Alana Silveira.

