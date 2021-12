Projeto "Gil por elas" homenageia o cantor Gilberto Gil

O cantor Gilberto Gil lança o projeto "Gil por elas", que vai apresentar músicas do artista interpretadas por Sueli Sodré e Angela Lopo, ambas são ex-backings vocals dele. Wil Carvalho, Belpa, Vanessa Melo, dentre outras, também vão participar do projeto.

A multi-instrumentista Marília Sodré, será a anfitriã nas duas primeiras noites do projeto. Já nas duas últimas, o palco será das cantoras Alexandra Pessoa e Aline Lopo, que trarão apresentações novas, escolhendo músicas do grande repertório do cantor Gilberto Gil.

O projeto acontece no Teatro Sesi, no Rio Vermelho. O valor dos ingressos são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), que podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. O show começa às 20h.

