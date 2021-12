Projeto Emoções na Praia do Forte já está com fila de espera

Quem pretende ir para o Projeto Emoções do cantor Roberto Carlos, que em 2017 vai acontecer na Praia do Forte, na Linha Verde, precisa correr. A maioria dos pacotes já estão com lista de espera. Apenas uma modalidade ainda tem disponibilidade imediata.

Lançado em março de 2016, essa a primeira vez que o projeto acontece na Bahia. Já foram 12 edições a bordo de um cruzeiro, além de edições especiais em Jerusalém e Las Vegas.

O projeto acontece do dia 15 a 19 de fevereiro, no hotel IberoStare e antecede o Carnaval de Salvador que começa oficialmente na quarta-feira, 22.

O pacote disponível, sem fila de espera, é o standard que custa R$ 3.990 por pessoa.

