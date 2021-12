Projeto de reggae é recebido pela Varanda do Sesi

O cantor e compositor Ricardo Reina apresentará o seu projeto Reina Reggae Clássico na Noite do Recôncavo, na Varanda do Teatro Sesi, nesta quinta-feira, 11, a partir das 21h.

O repertório da apresentação conta com canções autorais e clássicos de ícones do gênero, como Bob Marley e Edson Gomes, além do pré-lançamento do seu primeiro disco.

Ititulado de Reina & Alvenaria Futebol Clube – Volume 1, o trabalho foi gravado no estúdio Pedra do Céu, em Santo Amaro, com a parceria de Werner Argolo na produção executiva. O grupo é formado também pelos músicos Flavinho Drums (bateria), César Matos (contrabaixo) e André Dentinho (teclado) e vem de uma maratona na cidade de Cachoeira , com cinco shows em oito dias.

Tendo Edson Gomes como sua principal influência, Reina destaca que já dividiu o palco com diversas vezes. “Conheço Edson desde os meus 12 anos. Ele jogava bola com um tio no Baba dos Velhinhos, no estádio de São Félix. Sempre apoia nosso trabalho e faz participações especiais nos shows, além de ser personagem de um livro e um documentário que estou desenvolvendo”, destaca.

adblock ativo